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Toplu konutlarda çözüme doğru

7 saat önce

Gemlik Belediyesi tarafından 2017 yılında temeli atılan sosyal konutların yeni belediye yönetimince ticari konuta çevrilmesi için başlatılan çalışmalar son aşamaya geldi.

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Gemlik Belediyesi tarafından 2017 yılında temeli atılan sosyal konutların yeni belediye yönetimince ticari konuta çevrilmesi için başlatılan çalışmalar son aşamaya geldi.


Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a konuyu aktarmasıyla çözüm yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Uzun zamandır talep olmayan sosyal konutların sosyal konut statüsünden çıkarılarak ticari olarak değerlendirilmesi yolunda önemli adımlar atıldı. Sertaslan'ın Ankara ziyareti ile başlayan girişim sonrasında, konutların çözümünde önemli bir mesafe alındığı öğrenilirken, konu ile alakalı gelişmelerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Geçmiş belediye yönetimince birkaç defa şartları da değiştirilen sosyal konutlar, seçim sonrasında da çeşitli polemiklere yol açmıştı. - BURSA

Mehmet Uğur Sertaslan, Zafer Işık, Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:04 Kaynak: İHA
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