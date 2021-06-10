Toplu taşıma aracına sivil olarak binen jandarma görevlisi sürücünün hatalarını belirledi - Son Dakika

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarında sivil personelle denetim yapıldı.

Havza Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Havza- Vezirköprü kara yolunda toplu taşımacılık yapan minibüse sivil olarak yolcu gibi binerek, sürücülerin kural ihlali yapıp yapmadıklarını denetledi.

Ortaklar mevkisinde durdurulan minibüs içindeki sivil görevli, kendisini tanıtarak yolculara uygulama hakkında bilgi verdi.

Görevli, "Havza otogarından birlikte yola çıktık. Araç sürücüsü yol boyunca çeşitli kural ihlalleri yaptı. Biz gerekli işlemleri yapacağız. Amacımız sizlerin ve sürücülerimizin sağlıklı ve güven içinde yolculuk yapmanızı sağlamak. Denetimlerimiz devam edecek. Sizlerden ricamız, hem kendi araçlarınızda hem de toplu taşıma araçlarında sağlığınız ve güvenliğiniz için emniyet kemerlerinizi takmanız. Havza İlçe Jandarma Komutanlığı adına sizlere hayırlı yolculuklar dilerim." ifadelerini kullandı.

Sivil denetim personeli tarafından seyir halindeyken emniyet kemerini kullanmadığı, cep telefonu ile konuştuğu ve hatalı sollama yaptığı tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulandı.