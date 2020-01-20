"Toprak Dede" hayatını kaybetti
6 saat önce
TEMA Vakfı'nın kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, 97 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
TEMA Vakfı'nın kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, 97 yaşında hayatını kaybetti.
Hayrettin Karaca, 4 Nisan 1922 yılında Bandırma'da doğdu. Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu ve yurtiçi-yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi ve bağlantılar kurdu. Karaca'nın Yalova'da kurduğu Karaca Arboretumu içerisinde 14 bin türü barındırıyor. Karaca, TEMA Vakfı'nın kurucularından biridir.
(İHA)
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