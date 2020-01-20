"Toprak Dede" hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Toprak Dede' hayatını kaybetti - Son Dakika

"Toprak Dede" hayatını kaybetti

6 saat önce

TEMA Vakfı'nın kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, 97 yaşında hayatını kaybetti.

TEMA Vakfı'nın kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Hayrettin Karaca, 4 Nisan 1922 yılında Bandırma'da doğdu. Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu ve yurtiçi-yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi ve bağlantılar kurdu. Karaca'nın Yalova'da kurduğu Karaca Arboretumu içerisinde 14 bin türü barındırıyor. Karaca, TEMA Vakfı'nın kurucularından biridir.

(İHA)

Hayrettin Karaca, Bandırma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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