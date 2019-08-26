Toprak işlemesiz tarım yaygınlaşıyor

Sivas'ta toprak işlemesiz tarıma olan ilgi her geçen gün artıyor.



Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, toprak işlemesiz tarım yapılan Sivas'ın Kangal ilçesi Sutaşı köyünde incelemelerde bulundu.



Yıldız, hasat alanında yaptığı açıklamada; "İl Müdürlüğümüz koordinesi ve teknik desteğiyle Sutaşı Köyünde 800 dekar buğday alanında anıza direkt ekim yapılmasında öncü olduk. İlimizde uygulamak ve yaygınlaştırmak amacıyla toprak işlemesiz ekime başladık. Yaptığımız demonstrasyon ve eğitim çalışmaları neticesinde birçok çiftçimizin bu uygulamayı fiili olarak görmelerini amaçlıyoruz. Bu sistemi uygulayan çiftçilerimiz üretim maliyetleri azalmakta, tarlalarında organik madde miktarı artmakta, tarlaları kuraklık ve erozyondan daha az etkilenmektedir. Çiftçimizin daha az emek ve masrafla toprağı işlemeden üretim yapıp aynı verimleri almaktalar hatta bazı yerlerde daha fazla verim aldıklarını görmekteyiz."dedi.



16 bir dekar alana ulaştı



Yıldız, Sivas'ta 16 bin dekar alanda toprak işlemesiz tarım yapıldığını ifade edip, "İl genelinde yaklaşık 16 bin dekar alanda anıza hububat ekimi yapılmakta olup, şuan bulunduğumuz Sutaşı Köyünde hasadı yapılan bayraktar çeşidi buğdaydan kuru şartlarda yaklaşık dekarda 350 kilo verim elde edilmiştir. Çiftçilerimize toprak işlemesiz tarımı öneriyoruz. Fakat burada önemli bir husus var. Bu sistemle ilgili İl ve İlçe Müdürlüklerimizden teknik bilgi alıp daha sonra uygulama yapsınlar. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak biz her zaman çiftçimizin yanındayız." Şeklinde konuştu. - SİVAS