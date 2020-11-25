Toprak tonlarından esinlenen yeni sonbahar koleksiyonu satışta - Son Dakika

Toprak tonlarından esinlenen yeni sonbahar koleksiyonu satışta

25.11.2020 09:53
Toprak tonlarından esinlenen yeni sonbahar koleksiyonu satışta, System.String[]

Giyim markası U.S. Polo Assn. toprak tonlarının hakim olduğu ve doğadan esinlenerek hazırlanan yeni Sonbahar 2020 koleksiyonunu satışa çıktığını duyurdu.

Giyim markası U.S. Polo Assn. toprak tonlarının hakim olduğu ve doğadan esinlenerek hazırlanan yeni Sonbahar 2020 koleksiyonunu satışa çıktığını duyurdu. Tasarımlarda, indigo ve lacivert renkleriyle tarçın, kiremit ve kobaltın uyumu öne çıkarken jakarlı ekose trikolar ile toprak renkli pantolonlar yer alıyor.

Giyim markası U.S. Polo Assn. doğadan esinlenen ve toprak tonlarının hakim olduğu yeni sonbahar koleksiyonunu görücüye çıkardı.

ODUNCU GÖMLEKLER FAVORİ

Markadan yapılan yazılı açıklamada, "Bir USPA klasiği oduncu gömlekler tatil günlerinin her zamanki favorisi olurken, sonbaharın yenileri, yünlü ekose etekler, armalı vintage ceket ve üzengi desenli elbiseler şehir şıklığı için konforlu ve şık alternatifler olarak öne çıkıyor. Özgür ve modern kadınlara zamansız bir stil sunan deve tüyü renkli blazer ve ekosenin birlikteliği USPA kadının sportif ve şık stilini vurguluyor. Gün batımının büyülü tonlarının birleştiği çizgili ve saç örgülü kazaklar ise bu sonbahar yaratıcı kombinlerin ana parçası olmaya aday" denildi.

Açıklamanın devamında, "Hafta sonu rahatlığında öne çıkan şeritli eşofmanlar, lacivert ve bordonun birleştiği kaz tüyü yelekler sonbaharın dingin günlerine canlılık ekliyor. Ekose ve geometrik desenlerin yumuşacık jakarlı trikolarla buluştuğu tasarımlar hafta sonu aktivitelerinin başrol oyuncusu olmaya aday" ifadelerine yer verildi.


Toprak tonlarından esinlenen yeni sonbahar koleksiyonu satışta
Toprak tonlarından esinlenen yeni sonbahar koleksiyonu satışta
Toprak tonlarından esinlenen yeni sonbahar koleksiyonu satışta
Toprak tonlarından esinlenen yeni sonbahar koleksiyonu satışta
Toprak tonlarından esinlenen yeni sonbahar koleksiyonu satışta
Toprak tonlarından esinlenen yeni sonbahar koleksiyonu satışta
Toprak tonlarından esinlenen yeni sonbahar koleksiyonu satışta

Sonbahar, Polo, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Toprak tonlarından esinlenen yeni sonbahar koleksiyonu satışta - Son Dakika Ekonomi


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