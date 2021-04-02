Toprak yüklü kamyon yoldan çıkıp devrildi - Son Dakika

Kaza, Serik ilçesine bağlı Yankoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Eroğlu idaresindeki 07 SF 217 plakalı toprak yüklü kamyon seraya toprak götürmek için seyir halindeyken köprüde kontrolden çıkıp devrildi. Sürücü Eroğlu'nun yara almadığı kaza sonrası araçta maddi hasar oluştu. Kaza sonrası kamyon bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı. - ANTALYA

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