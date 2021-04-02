Toprak yüklü kamyon yoldan çıkıp devrildi - Son Dakika

Toprak yüklü kamyon yoldan çıkıp devrildi
02.04.2021 11:17
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada toprak yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağıya düşerek devrildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada toprak yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağıya düşerek devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Serik ilçesine bağlı Yankoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Eroğlu idaresindeki 07 SF 217 plakalı toprak yüklü kamyon seraya toprak götürmek için seyir halindeyken köprüde kontrolden çıkıp devrildi. Sürücü Eroğlu'nun yara almadığı kaza sonrası araçta maddi hasar oluştu. Kaza sonrası kamyon bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı. - ANTALYA
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