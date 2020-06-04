Topraksız çilek tarımıyla birim alandan kazancını dörde katladı - Son Dakika

Topraksız çilek tarımıyla birim alandan kazancını dörde katladı

SAMSUN (İHA) – Samsun Tarım İl Müdürü İbrahim Sağlam, açık arazide topraksız çilek tarımı ile birim alandan kazancını dörde katlayan bir işletmeyi örnek vererek üreticileri bu alandaki teşviklerden yararlanmaya davet etti.

Topraksız çilek tarımıyla birim alandan kazancını dörde katladı, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun Tarım İl Müdürü İbrahim Sağlam, açık arazide topraksız çilek tarımı ile birim alandan kazancını dörde katlayan bir işletmeyi örnek vererek üreticileri bu alandaki teşviklerden yararlanmaya davet etti.


Atakum ilçesi Yeşildere Vadisi'nde bulunan 2 üretici 10 dekar bahçede katlı sistemde 200 bin adet çilek fidesi yetiştirdi. 40 dekar alana eş değer üretimi 10 dekar alana sığdırdı. Karadeniz Bölgesi'ndeki en büyük açık arazide topraksız tarımla çilek üretimi yapılan bu yerde üretim, verim ve kazanç da normal yöntemlere göre 4 kat arttı. Bugün ise topraksız çilek tarımında hasat günü etkinliği yapıldı.


Açık alanda topraksız çilek tarımının faydalarından söz eden İbrahim Sağlam, "Bu yetiştiricilikte çilek için büyük problem olan toprak kaynaklı hastalıkların olmaması, hasadın kolay yapılması, işçilikten tasarruf sağlanması,4 kat daha fazla üretim ve verim elde edilmesi gibi nedenlerle topraksız yetiştiricilik ilimizde artmaktadır. Yıllık dekara 2,5 ton çilek verimi alınırken, topraksız üretimde bu miktar 4 kat daha artarak 10 tonu bulmakta 4 dekar alanda üretilen çilek verimi 1 dekar alana sığmaktadır. Bu birim alandan 4 kat daha fazla kazanç demektir. Burada üretimi yapılan çilek 10 ile 12 lira arasında satışa sunuluyor ve pazarda rağbet görüyor. Öyle ki bu alanda üretilen çileğin kalitesinden dolayı üreticilerimiz talebi karşılamıyor" dedi.


Çiftçinin yaptığı yatırımı 1 yıl gibi kısa sürede geri aldığını ve kara geçtiğini söyleyen Sağlam, 2020 yılı sonbahar döneminde bakanlığın vereceği yüzde 50 hibe desteği ile topraksız çilek alanının daha fazla büyütüleceğini ifade etti. Üreticileri desteklerden faydalanmaya davet etti. - SAMSUN

İbrahim Sağlam, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 06:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Topraksız çilek tarımıyla birim alandan kazancını dörde katladı - Son Dakika Ekonomi

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