Toraman ve Sivaslı'ya tebrik ziyareti - Son Dakika

Türk İş Erzurum İl Temsilcisi ve Demir yol İş Sendikası Şube Başkanı Yusuf Gökcan beriberinde sendika başkanları ile birlikte Yol İş Sendikası Erzurum 1. Nolu Şube Başkanı Tamer Toraman ve Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası Erzurum Şube Başkanı Ekrem Sivaslı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Erzurum Tarım İş Sendikası Şube Başkanı Yaşar Çelebi, Haber iş sendikası Erzurum şube Başkanı Kemal Akkan, Harb iş Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi Sefa Yılmaz, Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası Erzurum Şubesi Başkanı Tarık Toğrul ve Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Erzurum Şubesi Başkanı Engin Deniz katıldı.

Türk İş Erzurum İl Temsilcisi ve Demir yol İş Sendikası Şube Başkanı Yusuf Gökcan, sendikacılığın gönül ve sevgi işi olduğunu belirterek, Yol İş Sendikası Erzurum 1. Nolu Şube Başkanı Tamer Toraman ve Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası Erzurum Şube Başkanı Ekrem Sivaslı'ya başarılar diledi. - ERZURUM