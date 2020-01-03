Torbalı'da 2 kişiyi öldüren katil zanlısı adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Torbalı'da 2 kişiyi öldüren katil zanlısı adliyede - Son Dakika

Torbalı'da 2 kişiyi öldüren katil zanlısı adliyede

6 saat önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren 30 yaşındaki Enver Yıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Torbalı'da 2 kişiyi öldüren katil zanlısı adliyede, System.String[]

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren 30 yaşındaki Enver Yıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çifte cinayet, geçen pazar günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Eli silahlı Enver Yıldız, yüzüne maske takıp, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı. Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Yıldız, Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu. Olumsuz yanıt almasının ardından saldırdı. Yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyerek, Mehmet Fuat Park'ı yaraladı. Daha sonra eşi Vildan Park'tan (51) 500 TL alıp, kaçtı. Olay yerinden hızla uzaklaşan Yıldız, 700 metre mesafede, aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına geldi. Para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al" dedi. Silah zoruyla Gülcemal'i evine götüren Enver Yıldız, para ve değerli eşyaları istedi. Ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal, direnmek istedi. Yıldız tabancasını yeniden ateşleyerek, Hatice Gülcemal'ı da vurdu. Doktor Harun Gülcemal'i en yakın ATM'ye götürerek, 1500 TL çektirip, aldı. Hatice Gülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalesine rağmen öldü. Polis ise Enver Yıldız'ın peşine düştü. Bulunduğu yer tespit edilen Yıldız, çatışmaya girdiği polislerden Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak ağır yaraladı. Daha sonra saklandığı Atatürk Mahallesi'ndeki evde polis tarafından sırtından vurularak yakalandı.

Hastaneye kaldırılarak tedavisi yapılan Yıldız, geçen çarşamba günü taburcu edildi ve Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Yıldız'ın ifadesinde, olay sırasında uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu öne sürüp, suçunu itiraf ettiği belirtilerek, " Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim. Daha sonra Gaziemir'e geçtim. Buradan Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum" dediği öğrenildi. Enver Yıldız'ın sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği belirtildi.

Emniyetteki 2 günlük sorgusunun ardından Yıldız, bugün adliyeye sevk edildi.


Hatice Çarpar, Torbalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:57 Kaynak: DHA
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