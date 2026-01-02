Torbalı'da Midibüs Çarpması: Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Torbalı'da Midibüs Çarpması: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Torbalı\'da Midibüs Çarpması: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
02.01.2026 15:14
İzmir'in Torbalı ilçesinde Aydın Karayolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki genç kadın, bir midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 08.15 sıralarında İzmir-Aydın Karayolu Kuşçuburun Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek amacıyla yolun karşısına geçmek isteyen Yağmur Şenli'ye (25), B.İ. (60) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki bir midibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç kadın yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Şenli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alınırken, karayolunda trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Hayatını kaybeden genç kadının Kuşçuburun Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Torbalı, 3-sayfa, İzmir, Kaza, Son Dakika

