Torbalı'da Sağanak Faciası: 1 Ölü
Torbalı'da Sağanak Faciası: 1 Ölü

06.02.2026 12:00
06.02.2026 12:00
İzmir'in Torbalı ilçesinde alt geçitte su baskını nedeniyle 58 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde sağanak yağış sonrası suyla dolan alt geçitte bir sürücünün hayatını kaybettiği noktada bir mahalle sakini, aynı noktada daha önce kendi oğlunun da ölümden döndüğünü belirtti. 58 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiği alt geçitte, suyun tahliye edildiği, alt geçidin de halen trafiğe kapalı olduğu görüldü.

Dün akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana gelen olayda, 45 E 3077 plakalı aracıyla seyir halinde olan Mehmet Ekinci (58), sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitten geçmek istedi. Yükselen suların içerisinde mahsur kalan araç, kısa sürede sulara gömüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

"Oğlumun okul servisi de burada sulara gömülmüştü"

Olay anına tanıklık eden mahalle sakini Ozan Özsoy, bölgedeki alt geçidin kronik bir tehlike saçtığını dile getirdi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeninin çıkarıldığı anları anlatan Özsoy, benzer bir facianın daha önce kendi ailesinin başına geldiğini şu sözlerle aktardı:

"Aslında bu, mahallemizde yaşanan ilk tehlike değil. Daha önce oğlum da aynı noktada büyük bir boğulma tehlikesi atlatmıştı. Okula gittiği servis aracı suya gömülmüş, araç yarıya kadar suyla dolmuştu. Bir arkadaşım yetişip çocuğu omuzlarına alarak korkulukların üzerinden çıkarmayı başardı. Onu eve getirdiğimizde sırılsıklam halini unutamıyorum."

"Sürücü suyun basıncı nedeniyle kapıları açamadı"

Bölge halkının su baskınlarını önlemek için kendi imkanlarıyla setler kurmaya çalıştığını ifade eden Özsoy, olay gününe dair şu detayları paylaştı:

"Bölgedeki su baskınlarını önlemek adına bazı giriş çıkışlar çöp konteynerleriyle, toprakla veya hafriyatla kapatılıyor. Su bahçelere girmesin diye önlemler alınmaya çalışılıyor. Dün de benzer şekilde şeritler çekilmişti ancak bu durumu fark edemeyen arkadaşımız maalesef o yola girmiş. Suyun basıncı nedeniyle kapıları açamadığı için araçtan çıkamayarak hayatını kaybetmiş. Gördüğümüz kadarıyla ayakları aracın içinde sıkışmış vaziyetteydi."

Cenazesi Buca'da defnedilecek

İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Mehmet Ekinci'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Buca ilçesi İnönü Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Ekinci'nin cenazesinin, Buca Zikirtepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kaynaklar Aile Mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Acı olayın yaşandığı alt geçitte suyun tahliye edildiği, çalışmaların ise sürdüğü görüldü. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

su baskını, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Torbalı, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Torbalı'da Sağanak Faciası: 1 Ölü - Son Dakika

