Torbalı'da Sel Faciası: Kardeş Acısını Paylaşıyor

07.02.2026 16:35
Mehmet Ekinci'nin kardeşi, suyla dolan alt geçitteki ölümün sorumlularının ceza almasını istiyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde önceki gün sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kaldığı kamyonetinde yaşamını yitiren 58 yaşındaki Mehmet Ekinci'nin kardeşi Fazıl Ekinci, sorumluların ceza almasını talep ediyor.

Buca ilçesindeki evlerinde yakınlarıyla taziyeleri kabul eden Fazıl Ekinci, AA muhabirine, çocuk yaşta babalarını kaybettiklerini, bu nedenle kendisine sahip çıkıp yetiştiren ağabeyi Mehmet Ekinci'yi baba yerine koyduğunu belirtti.

Ekinci, hidrolik ustası ağabeyinin olay günü bir fabrikadan tamirden döndüğünü, yaşananları anlamakta zorlandıklarını dile getirerek, bir yandan acılarını yaşarken İzmir'de yağışlardan sonra meydana gelen ölümlerin olağan karşılanmasının şaşkınlığını da yaşadıklarını ifade etti.

"Yağışlardan sonra haberlerde hep duyduğumuz şey başımıza geldi." diyen Fazıl Ekinci, benzer durumların tekrar yaşanmaması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı yönünde bilgi aldıklarını aktaran Ekinci, "Biz bunun sonuçlandırılmasını, sorumluların ceza almasını istiyoruz. Başka da bir isteğimiz yok. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Mehmet Ekinci bu işin sonu olsun, kimsenin canı yanmasın artık." diye konuştu.

Ekinci, bundan sonrası için devlet ve yerel yönetimler nezdinde önlem alınmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Olay

Torbalı'da 5 Şubat akşamı Mehmet Ekinci'nin kullandığı 45 E 3077 plakalı kamyonet, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki İZBAN alt geçidinde biriken yağmur sularında mahsur kalmıştı. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla kamyonetten çıkarılan Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Ekinci, İnsan Hakları, Olaylar, Güncel, Son Dakika

