Toroslar'da kilit parke yol çalışması

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçede yürüttüğü çalışmalarla yolları daha konforlu bir hale getiriyor.



Trafikte sürücü ve yayaların daha sağlıklı ulaşım sağlamaları için yol bakım ve onarım hizmetlerine hız verilirken, ilçenin farklı noktalarında da gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Çukurova, Akbelen ve Resul mahallelerinde kilit parke yol çalışması yapıldı. Çalışmaların belirlenen program dahilinde süreceğini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Bir yandan kaldırım yenileme çalışması yaparken diğer yandan da kullanımda bozulan alanlardaki ihtiyaçları gideriyoruz. Hizmetlerimiz daha konforlu bir Toroslar için aralıksız devam edecek" şeklinde konuştu.



Yolların bakım ve düzenleme çalışmaları ile ilgili vatandaşlar ise "Bizlerin her konuda istek ve taleplerini önemseyen Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a yaptığı hizmetler için teşekkür ederiz" dediler. - MERSİN