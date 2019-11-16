Son Dakika Haberleri: Toroslarda sonbahar güzelliği
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Toroslarda sonbahar güzelliği

6 saat önce

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Torosların yüksek kesimlerinde ortaya çıkan sonbahar renkleri görsel şölen oluşturdu.

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ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Torosların yüksek kesimlerinde ortaya çıkan sonbahar renkleri görsel şölen oluşturdu.

Kaş'a bağlı Dirgenler ve Gürsu mahallelerindeki yemyeşil çam ormanları arasında kalan bölgede sonbaharın görsel güzelliği yaşanırken, yeşilin arasında sapsarı nar bahçeleri doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Deniz seviyesinden yüksekliği 400 ile 800 metre arasında değişen bölgede ortaya çıkan manzara, görenleri etkiliyor.1200 rakımdaki Gömbe Yaylası'nda da sonbaharda yaprak döken ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu. Birçok vatandaş bölgedeki sonbahar güzelliğini cep telefonlarının kameralarıyla ölümsüzleştirdi.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:11 Kaynak: DHA
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