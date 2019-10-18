Son Dakika Haberleri: Torpil bomba gibi patladı
Son Dakika Güncel Torpil bomba gibi patladı

Torpil bomba gibi patladı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta ellerindeki torpilin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Torpil bomba gibi patladı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta ellerindeki torpilin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuzselim Mahallesi Diş Hastanesi yanında bulunan parkta meydana geldi. Derman Yılmaz, isimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşıyla birlikte parkta bulunduğu sırada cebinden çıkardığı torpili ateşledi. Torpili ateşlemesiyle birlikte bir anda patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle Derman Yılmaz ve yanında bulunan 2 arkadaşı yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Yavuzselim Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:10 Kaynak: İHA
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