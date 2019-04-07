Son Dakika Haberleri: Torunları İçin Başladı, Siparişlere Yetişemiyor

Torunları İçin Başladı, Siparişlere Yetişemiyor

54 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde inşaat ustası Ali Rıza Direk, torunlarının isteği üzerine başladığı kuş yuvası imalatında siparişlere yetişemiyor.

Torunları İçin Başladı, Siparişlere Yetişemiyor, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde inşaat ustası Ali Rıza Direk, torunlarının isteği üzerine başladığı kuş yuvası imalatında siparişlere yetişemiyor.

Burhaniye ilçesi Mahkeme Mahallesi'nde oturan 2 çocuk ve 5 torun sahibi Ali Rıza Direk'in torunlarının isteği üzerine yapımına başladığı ahşap kuş yuvaları büyük ilgi gördü. İstek üzerine kurduğu küçük atölyede kuş yuvası imal etmeye başlayan Direk, siparişlere yetişemiyor. Ali Rıza Direk, ağaç işlerine ilgi duyduğunu belirterek, "Torunlarımın isteği üzerine kuş yuvası yapımına başladım. Bunları görenlerden talepler gelmeye başladı. Palet tahtalarından yaptığım kuş yuvaları ilgi gördü. Çocuklar bunları boyayıp ağaçlara asarken, hayvan sevgileri de gelişiyor" dedi.

Kuş yuvası yaptıran iş adamı Yılmaz Özcan da, "Ali Rıza ağabey bu işi çok iyi yapıyor. Ben de yaptırdığım kuş yuvalarını Dutluca Mahallesi'nde yapacağım tesisin kenarlarındaki ağaçlara asacağım. Bahar geldi. Bu yuvalar kuş neslinin artmasına neden olacak" diye konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:02 Kaynak: İHA

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