Olay, gece Çaycuma'ya bağlı Temenler köyünde meydana geldi. Almanya 'da çalışarak emekli olduktan sonra köyüne dönen Ali Genç'i görmeye gelen torunu, salonda hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesiyle eve gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Genç'in başına sert cisimle vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Genç'in cansız bedeni, morga götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Ali Genç, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Torunu evde ölü buldu; başına sert cisimle vurulmuş - Son Dakika

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