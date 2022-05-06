Torununu öldüren dede hakkında mütalaa verildi - Son Dakika

Eskişehir'de para istediği gerekçesiyle torununu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan dede hakkında mütalaa veren savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesinde tutuklu sanık Ali G., torunu olan maktul Alihan G.'nin babası Barış G. ile aile yakınları hazır bulundu. Maktulün babaannesi Arife G. mahkemede tanık olarak dinlendi.

"Ölen oğlum, sanık babamdır, şikayetçi değilim"

Mahkemede ifadesine başvurulan maktulün babası Barış G. şikayetçi olmadığını söyleyerek, "Sanık babam olur, ölense oğlumdur. Şikayetçi değilim. Davaya katılma talebim yoktur" dedi.

"Alihan'ın psikolojisi bozuktu"

Mahkemede tanık olarak ifadesine başvurulan maktulün babaannesi Arife G., "Ben maktulün babaannesiyim. Olay esnasında evde yoktum. Alihan'ın psikolojisi bozuktu. Bana sürekli bağırır, çağırır, benden para isterdi. Ben de verirdim. Eşim olay sabahı ağladığımı söylemiş. Ben psikolojik hastayım. Olay sabahı ondan ağlamıştım. Torunumun uyuşturucu kullandığını bilirdim" ifadelerini kullandı.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıl kadar hapis cezası talebi

Esas hakkındaki mütalaasını veren mahkeme savcısı, sanık Ali G.'nin 'altsoya karşı kasten öldürme' ve olayda kullanılan bıçak nedeniyle '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Sanık dede Ali G. hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık Ali G. mütalaaya karşı savunmasında önceki beyanlarını tekrarlayarak, torununu öldürmek istemediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı ek süre talep etmesini dikkate alarak duruşmayı 2 Haziran tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, Tepebaşı ilçesine Bağlı Yeşiltepe Mahallesi Sevili Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, sokak üzerinde ikamet eden Ali Gölbaşı (57) ile torunu Alihan Gölbaşı (22) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine dede Gölbaşı torununu bıçakla yaraladı. Yaralanan Alihan Gölbaşı, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan dede Ali Gölbaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR