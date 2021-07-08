" TOSUNCUK" EDİRNE F TİPİ CEZAEVİ'NE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi.

Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı. Aydın, dün akşam önce Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Burada kısa süre bekletilen Aydın'ın daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde yüksek güvenlikli Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.