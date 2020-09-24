Tosya Akseki Köyünün su sorunu çözülüyor - Son Dakika

Tosya Akseki Köyünün su sorunu çözülüyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Akseki Köyü'nün su sorunu çözülüyor.

Tosya Akseki Köyünün su sorunu çözülüyor, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Akseki Köyü'nün su sorunu çözülüyor.

İlçeye bağlı Akseki Köyü'nde devam eden kaynak suyu çalışmalarını yerinde incelemek için köye giden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, köyün su sorunun çözümünde sona yaklaşıldığını söyledi. Geçen yıl yapılan sondaj çalışmasında su bulunamadığını hatırlatan Kaymakam Pişkin, KÖYDES kapsamında sondaj çalışmalarının bu yıl da devam ettiğinin altını çizerek, 94 metre derinlikten saatte 11 ton kapasiteli su kaynağına ulaştıklarını söyledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "Kullanımdaki İçme suyunda nitrat çıkması sonucu içme suyu yetersizliği yaşayan Akseki Köyümüzde mutlu sona yaklaştık. Geçen yıl yaptığımız sondajda yeterli su kaynağına ulaşamadığımız Akseki'de, bu yıl Kaymakamlığımızın KÖYDES Çalışma Programı kapsamında yeni bir sondaj çalışması daha yaptık. 94 metre derinlikte ulaştığımız su kaynağı saatte 11 ton kapasitesiyle ihtiyacı karşılayacak yeterlilikte. Suya kavuşmaktan duydukları memnuniyeti kurban keserek ifade eden köylülerimizin sevincini paylaştık. Köyümüze hayırlı olsun" diye konuştu. - KASTAMONU

Deniz Pişkin, Kastamonu, Akseki, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tosya Akseki Köyünün su sorunu çözülüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Terk edilen aslan yavrularına köpek annelik yapıyor Sitede oturan kadın, aracının yerine park eden sürücü tarafından dövüldü Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu
Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
16:37
Maske takması için uyarılan kadın, hastanenin camlarını aşağı indirdi Maske takması için uyarılan kadın, hastanenin camlarını aşağı indirdi         
16:01
Yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden genç kadının, fenalaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı Yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden genç kadının, fenalaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı         
15:34
Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu         
15:07
Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı         
14:54
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Kapı kapı gezdiler esnafa siftah parası bıraktılar Kapı kapı gezdiler esnafa siftah parası bıraktılar         
14:29
Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı         
14:07
Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı         
13:58
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:02
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 16:57:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tosya Akseki Köyünün su sorunu çözülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei