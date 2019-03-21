Son Dakika Haberleri: Tosya'da İlaç Bağışı Kampanyası Devam Ediyor

Tosya'da İlaç Bağışı Kampanyası Devam Ediyor

1 saat önce

İHH'nın Kastamonu il genelinde düzenlediği ilaç bağışı kampanyası Tosya ilçesinde devam ediyor.

Tosya'da İlaç Bağışı Kampanyası Devam Ediyor, System.String[]
İHH'nın Kastamonu il genelinde düzenlediği ilaç bağışı kampanyası Tosya ilçesinde devam ediyor.

İnsani Yardım Derneği (İHH) Kastamonu Şubesinin 19 ilçede organize ettiği "Çöp Olmasın Şifa Olsun" sloganıyla kullanılmayan, tarihi geçmemiş ilaçları kampanyası ay sonuna kadar devam ediyor.

İlaç bağışları Tosya Din Görevlileri Derneğine 31 Mart 2019 tarihine kadar yapılabilecek. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:12 Kaynak: İHA

İHH, Kastamonu, Tosya, Güncel
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