Tosya'da liseler arası bilgi yarışması düzenlendi - Son Dakika
Tosya'da liseler arası bilgi yarışması düzenlendi

10.02.2026 18:16
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temalı liseler arası bilgi yarışması gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tosya Proje Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya 6 lise katıldı.

Yarışmada, Tosya Şehit Mustafa Kaymakcı Anadolu Lisesi birinci oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren okullara ödüllerini veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, yarışmanın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde düzenlendiğini hatırlattı.

Her Türk gencinin İstiklal Marşı'nı duyduğunda bu tarihin nasıl yazıldığını hatırlaması gerektiğini belirten Toğrul, "Milli Mücadele ruhunu yaşatmak ve gençlerde tarih bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlediğimiz yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize, onları yetiştiren öğretmenlerimize, velilerimize ve bu anlamlı yarışmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

