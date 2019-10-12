Son Dakika Haberleri: Tosya'da sünnet şöleni düzenlendi
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Tosya'da sünnet şöleni düzenlendi

33 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali kapsamında toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Tosya'da sünnet şöleni düzenlendi, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali kapsamında toplu sünnet şöleni düzenlendi.


Tosya Belediyesi tarafından, iş adamı Tarık Ateş'in katkılarıyla düzenlenen toplu sünnet şöleni, Üçolukları Milli Parkında yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şölende konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, festival vesilesiyle bir araya gelmekten mutlu olduklarını söyledi.


Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i, ilk festival deneyiminde ortaya koymuş olduğu başarılı performanstan dolayı kutladığını belirten Pişkin, şunları kaydetti:

"Bu festival programının hayata geçirilmesinde katkısı olan, kişi, kurum ve kuruluşlara, başta Tosya Belediyesi olmak üzere teşekkür ediyorum ve kendilerini kutluyorum. Sünnet olan çocuklarımıza da, sağlıklı, sıhhatli uzun ömür diliyorum. Kendilerini ve ailelerini kutluyorum."

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil de," Festivallerin düzenlenmesindeki amaçlardan bir tanesi, o yörenin ve o bölgenin, örfünü, adetini, kültürünü tanıtması ve yaşatması noktasında gerçekleştirilmektedir. Bizde, Tosya'da, bir nebze de olsa, kısa süre içerisinde, sizlere bu hazzı, bu duyguyu ve bu mutluluğu yaşatmak istedik. 46 tane çocuğumuz bugün sünnetini oldu." diye konuştu.

Sünnet şöleninde, vatandaşlara yemek ikram edildi.

Tosya Musiki Derneği konserinin ardından, sanatçılar şarkılar seslendirdi, palyaço ve animasyon gösterisi yapıldı.

Volkan Kavaklıgil, Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:34 Kaynak: AA
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