Tosya Gelişim ve Kalkınma Derneğinden Milletvekili Çelik'e ziyaret - Son Dakika

Tosya Gelişim ve Kalkınma Derneği (TGKD) Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'i ziyaret etti.

Kastamonu Şerifebacı Öğretmenevi'nde gerçekleşen ziyarette konuşan Milletvekili Çelik, Tosya'nın kalkınması anlamında yeni projeler geliştirmek ve hükumetin sağladığı imkanların Tosya'ya gelmesine katkı sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalarla ilgili istişareler yaptıklarını söyledi.

TGKD'nin yaptığı çalışmaların önemli ve değerli olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu işte müteşebbis olabilecek arkadaşlarımıza yol göstermeniz, Tosyalı hemşehrilerimizin önünü açmanız bu manada çok değerli, çok önemli. Biz de, bakanlıklarımızın sağladığı imkanların Tosya'mıza kazandırılması noktasında üzerimize düşen neyse onları inşallah yapacağız, bugüne kadar da yapmaya çalıştık. Burada farklı bir yaklaşım var, bir dernekleşme söz konusu oldu. Bu sivil toplum anlayışı bize göre çok değerli. Bu birlikteliği sağladığınız için öncelikle sizi kutluyorum."

Tosya Gelişim ve Kalkınma Derneği Başkanı Yusuf Varlık ise Tosya'nın gelişerek kalkınması amacıyla Tosyalılar olarak bir araya geldiklerini belirterek bu kapsamda da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ziyarette, Tosya Gelişim ve Kalkınma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ulusoylar, Tosya Gelişim ve Kalkınma Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Avukat Mustafa Kök, Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken ve Tosya Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Osman Kıbışoğlu ile AK Parti Tosya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Kabaoğlu yer aldı.