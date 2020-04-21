Tosya Kaymakamı Pişkin, Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine teşekkür etti - Son Dakika

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkür etti.



Kaymakam Pişkin, Tosya Hükümet Konağı önünde Tosya Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleriyle bir araya geldi.



Pişkin, burada yaptığı konuşmada, 150 kişiden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda bulunan herkesin elini taşın altına koyma ve sorumluluk alma noktasında tereddütte bulunmadığını söyledi.



Bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Pişkin, şunları kaydetti:

"Hiç kimse görevden kaçmadı. Hep birlikte virüs illetinin üstesinden gelebilmek için el birliği, iş birliği ve gönül birliği yaptığımızın en güzel tablosu budur. Kalabalık mekanda bir araya gelmek şu şartlarda pek mümkün değil ama inşallah tehlike geçtikten sonra hep birlikte bir yerde bir araya gelir, kahvaltıda yaparız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin."

Pişkin, bugüne kadar 65 yaş üstü vatandaşlardan gelen 5 bin 475 talebin karşılandığını bildirdi.

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise yapılan çalışmanın zorla olamayacağını vurguladı.

Birçok insanın hayati tehlikesi bulunmasına rağmen ekibin içinde yer almasının insanların ne kadar yardımsever olduğunu gösterdiğine işaret eden Kavaklıgil, "Bu ekip içinde bulunan bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah en kısa sürede bu belayı def etmemize vesile kılar da memleket daha güzel günlerde hep birlikte daha güzel ortamlarda buluşmayı nasip eder." dedi.