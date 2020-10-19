Tosyalı Muhtarlar Kaymakam Deniz Pişkin'i ziyaret etti - Son Dakika

KASTAMONU (İHA) Kastamonu'nun Tosya ilçesinde muhtarlar makam ziyareti yaptı.

Tosya ilçesinde muhtarlık görevini yürüten mahalle ve köy muhtarları 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle makam ziyaretinde bulundu. Muhtarlar Günü nedeniyle Kaymakam Deniz Pişkin'i makamında ziyaret eden muhtarlar günün anısına Kaymakam Deniz Pişkin'e çiçek takdim etti.

Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlayan Kaymakam Deniz Pişkin ziyarette yaptığı konuşmada, "Muhtarlar Günü münasebetiyle ziyaretimize gelen muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yerel demokrasimizin ve genel idari yapılanmamızın en temel taşı olan muhtarlık müessesesini, ortaya koydukları özverili ve başarılı çalışmalarıyla milletimizin teveccühüne mazhar kılan, Değerli Mesai Arkadaşlarım Tosyalı Muhtarlarımız başta olmak üzere, bütün muhtarlarımızın bu müstesna gününü kutluyor; sağlık ve mutluluk içinde nice hizmet yıllarına ulaşmalarını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU