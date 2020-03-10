Tottenham, Almanya'da tur peşinde! iddaa oynayanların %31'den fazlası... - Son Dakika
Son Dakika Spor Tottenham, Almanya'da tur peşinde! iddaa oynayanların %31'den fazlası... - Son Dakika Spor

Tottenham, Almanya'da tur peşinde! iddaa oynayanların %31'den fazlası...

1 saat önce

Bu bir ilandırRB LEIPZIG - TOTTENHAMLondra'da Timo Werner'in penaltısıyla kazanan RB Leipzig, geçtiğimiz hafta sonu ise Bundesliga'da Wolfsburg ile 0-0 berabere kalarak şaşırtmıştı.

Tottenham, Almanya'da tur peşinde! iddaa oynayanların %31'den fazlası..., System.String[]

Bu bir ilandır


RB LEIPZIG - TOTTENHAM


Londra'da Timo Werner'in penaltısıyla kazanan RB Leipzig, geçtiğimiz hafta sonu ise Bundesliga'da Wolfsburg ile 0-0 berabere kalarak şaşırtmıştı.


Kaptan, stoper Willi Orban'ın sakatlığı devam ediyor, Ibrahima Konate'nin durumu belirsiz.


İlk maçta Dayot Upamecano da yoktu, 3'lü savunmada 2 tane bek, 1 de tecrübesiz Ethan Ampadu ile mücadeleye çıkmak zorunda kalmışlardı.


Tottenham'da ise Harry Kane, Heung-min Son ve Moussa Sissoko'nun sakatlığı sürüyor.


Premier Lig'de, Burnley deplasmanında Tanguy Ndombele ve Erik Lamela oynamadı; Lucas Moura, Serge Aurier ve Giovani Lo Celso da yedek bekledi.


TD Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi rövanşını oldukça ciddiye aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.


RB Leipzig bu sezon evinde oynadığı 15 resmi maçın sadece 1'inde gol atamadı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon mücadelesi...


Üyelerin %31'den fazlası RB Leipzig'in, İngiltere sonrası Almanya'da da kazanacağını düşünüyor.


"RB Leipzig - Tottenham" rövanşı öncesi bilinmesi gerekenler...


Timo Werner, Tottenham, Leipzig, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:41 
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