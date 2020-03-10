Tottenham, Almanya'da tur peşinde! iddaa oynayanların %31'den fazlası...

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RB LEIPZIG - TOTTENHAM



Londra'da Timo Werner'in penaltısıyla kazanan RB Leipzig, geçtiğimiz hafta sonu ise Bundesliga'da Wolfsburg ile 0-0 berabere kalarak şaşırtmıştı.



Kaptan, stoper Willi Orban'ın sakatlığı devam ediyor, Ibrahima Konate'nin durumu belirsiz.



İlk maçta Dayot Upamecano da yoktu, 3'lü savunmada 2 tane bek, 1 de tecrübesiz Ethan Ampadu ile mücadeleye çıkmak zorunda kalmışlardı.



Tottenham'da ise Harry Kane, Heung-min Son ve Moussa Sissoko'nun sakatlığı sürüyor.



Premier Lig'de, Burnley deplasmanında Tanguy Ndombele ve Erik Lamela oynamadı; Lucas Moura, Serge Aurier ve Giovani Lo Celso da yedek bekledi.



TD Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi rövanşını oldukça ciddiye aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.



RB Leipzig bu sezon evinde oynadığı 15 resmi maçın sadece 1'inde gol atamadı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon mücadelesi...



Üyelerin %31'den fazlası RB Leipzig'in, İngiltere sonrası Almanya'da da kazanacağını düşünüyor.



"RB Leipzig - Tottenham" rövanşı öncesi bilinmesi gerekenler...



