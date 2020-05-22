Toyota, Avrupa'daki merkez binasına rüzgar türbini ve güneş panelleri yerleştirdi - Son Dakika

Toyota, Avrupa'daki operasyonlarında temiz yenilenebilir enerjiye geçiş çalışmalarının bir parçası olarak Brüksel'deki genel merkezde yerinde elektrik üreten iki yeni teknolojiye yatırım yaptı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Brüksel'deki merkez binasının önüne son teknolojileri kullanarak bir rüzgar türbini yerleştirdi. Toyota, buna ek olarak yine aynı kampüste 1400 adet güneş panelini de Toyota Satış Sonrası Merkezi'ne konumlandırdı. Brüksel bölgesinde, özel sermayeye sahip olan şirketler arasında ilk rüzgar türbinine sahip olan Toyota, bu sayede buradan toplam 10 kW kapasite ile yılda 24 MWh'ye kadar elektrik üretebilecek.

Açıklamaya göre, türbinin dikey kanatlara sahip gelişmiş tasarımı her yönden rüzgarı alarak daha verimli çalışıyor ve yenilikçi 'baykuş' tasarımı ise gürültünün azaltılmasını sağlıyor. Aynı zamanda rüzgar türbininin sadece 23 metre yüksekliğe sahip olması yakında yer alan havaalanı operasyonlarında risk oluşmasını da önlüyor.



Toyota Avrupa, rüzgardan elektrik üretmenin yanı sıra 1400 fotovoltaik panel ile yenilenebilir enerji üretimine destek verecek. Bu büyük güneş panelinin yılda 360 Mwh elektrik üretmesi bekleniyor.



2050 Çevre Hedefi çalışmaları kapsamında temiz enerji üretimi Toyota'nın Avrupa takviminde birkaç yıldır yer alıyor ve bu çerçevede Toyota 2019'da tüm Avrupa operasyonlarında yüzde 100 yenilebilir enerji kullanma kararı almıştı. Bununla beraber Avrupa'nın birçok farklı merkezinde yenilebilir enerji sistemleri kurmuştu.



Açıklamaya göre ayrıca, Toyota geçtiğimiz 5 yılda LED ışıklandırma, klima yenileme çalışmaları gibi kapsamlı bir enerji verimliği programı uygulamaya da başladı. Bu sayede yüzde 35 elektrik tasarrufu sağlayan Toyota Avrupa, yıllık elektrik tüketiminin yüzde 10'unu da yerinde üretebiliyor.