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TOZKOPARAN'DA ARBEDE - Son Dakika

TOZKOPARAN'DA ARBEDE

23.06.2021 11:28

TOZKOPARAN'da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı yapılacak evlerin temel altyapı hizmetlerinin kesilmesi için mahalleye gelen ekiplere engel olmak isteyenlere polis müdahale etti.

TOZKOPARAN'da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı yapılacak evlerin temel altyapı hizmetlerinin kesilmesi için mahalleye gelen ekiplere engel olmak isteyenlere polis müdahale etti.

Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda mahalle sakinlerinden evlerini boşaltmaları istendi. Yaşanan süreçte evlerini terk etmek istemeyen mahalle sakinleri ile polis ve belediye ekipleri arasında birçok kez arbede yaşandı. Bu sabah saatlerinde Tozkoparan Mahallesi'nde yıkımı yapılması planlanan evlerin temel altyapı hizmetlerinin kesilmesi için çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ ve belediye ekipleri geldi. Mahalle sakinleri ekiplere engel olmak istedi. Bunun üzerine polis, kalabalığa müdahalede bulundu. Bu sırada arbede yaşandı.

'EVİMİZİ ELİMİZDEN ALMAYA ÇALIŞIYORLAR

Mahalle sakini Hasan Çimen, 'Bizim evimizi alıyorlar. Davalar devam etmesine rağmen hukuksuz olarak gelip, benim dairemi elimden almaya çalışıyorlar. Elektriğimizi, doğalgazımızı kesiyorlar. Arbedenin sebebi bu. Bunlar benim yaşam hakkım, kestirmiyorum. Neden benim evimi elimden alıyorsunuz Polisler vazifesinin yapıyorlar ama biraz da benim hakkımı korusunlar dedi.

'GEREKİRSE MUM YAKIP ÖYLE OTURACAĞIZ

Evlerinden çıkmak istemeyen mahalle sakinlerinden Saadet Kılıç ise, 'Paramızla satın aldığımız evlerimizden sokağa atıyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Emekli insanlarız, aldığımız maaşla kiraya çıkmamız mümkün değil. Her gün suyumuzu, elektriğimizi kesmekle tehdit ediliyoruz. Polis, sularımızı kesmek için gelmiş. Bu zabıtanın görevi ama polis geliyor. Polisle biz yüz yüze geliyoruz. Sonuna kadar buradayız. Gerekirse mum yakıp, öyle oturacağız. Evimizden çıkmıyoruz. Gerekirse suyu da arabayla taşıyacağız. Biz evimizdeyiz, gitmiyoruz. Yerinde kentsel dönüşümse eğer, bize yerinde evimizi versinler. Sözleşme imzalayalım, öyle gidelim. Biz böyle gitmiyoruz diye konuştu.

TOZKOPARAN'DA ARBEDE
TOZKOPARAN'DA ARBEDE
TOZKOPARAN'DA ARBEDE
TOZKOPARAN'DA ARBEDE
TOZKOPARAN'DA ARBEDE
TOZKOPARAN'DA ARBEDE
TOZKOPARAN'DA ARBEDE
TOZKOPARAN'DA ARBEDE

Çevik Kuvvet, geri dönüşüm, Arbede, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOZKOPARAN'DA ARBEDE - Son Dakika


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