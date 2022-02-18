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17 Şubat Devrimi'nin yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi - Son Dakika

17 Şubat Devrimi'nin yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi

18.02.2022 21:25

Libyalılar, 17 Şubat Devrimi'nin 11. yıl dönümünü başkent Trablus'taki tarihi Şehitler Meydanı'nda kutladı.

Libyalılar, 17 Şubat Devrimi'nin 11. yıl dönümünü başkent Trablus'taki tarihi Şehitler Meydanı'nda kutladı.

Devrimin 11'inci yılı kapsamında 17 ve 18 Şubat günleri resmi tatil ilan edilirken, kutlamalar için günler öncesinden yapılan hazırlıklarla cadde ve meydanlar Libya bayrakları ve ışıklandırmalarla süslendi.

Trablus'un Şehitler Meydanı'nı dolduran on binlerce Libyalı, burada çalan şarkılara ellerindeki bayraklarla eşlik ederek devrimin yıl dönümünü kutladı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin gecenin ilerleyen saatlerinde meydana gelerek seçim tarihini açıklaması bekleniyor.

Libya'nın 17 Şubat Devrimi

"Arap Baharı" adı verilen halk ayaklanmaları kapsamında 17 Şubat 2011'de Libya'da başlayan devrim süreci, 8 ay 6 gün sonra 23 Ekim 2011'de Libya Ulusal Geçiş Konseyi tarafından ilan edilen "23 Ekim Bağımsızlık Günü" ile resmen sona erdi.

17 Şubat'ta Bingazi'de barışçıl gösteriler düzenleyen eylemcilere Kaddafi'ye bağlı güvenlik güçleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Ancak bu müdahale gösterileri bitirmek yerine halkın öfkesini daha da alevlendirdi. Bu sırada ordu ve hükümetten halkın tarafına geçenler oldu.

Dönemin İçişleri Bakanı Abdulfettah Yunus, yaklaşık 3 bin kişiyle rejim saflarından ayrıldı ve devrime destek verdi. Bu gelişmenin ardından devrimciler kısa sürede Bingazi kentinin kontrolünü ele geçirdi.

Bu duruma öfkelenen Kaddafi, birliklerini Bingazi'ye gönderdi ancak işler istediği gibi gitmedi. Bingazi'de yanan ateş, ülkenin batısındaki Misrata, Zintan ve Zaviye kentlerine de sıçradı. Kaddafi, Fransa öncülüğündeki NATO'nun hava saldırıları nedeniyle Bingazi'ye giremedi. Kaddafi koltuğunu korumak için aylarca direndi. Zaviye kentine saldıran Kaddafi, Misrata'yı kuşatma altına aldı.

Kaddafi güçleri, başlangıçta devrimcilerin Trablus'a girmelerini engelliyordu. Ancak Misrata ve Zintan'daki kuşatmaya direnen diğer devrimci gruplar, Kaddafi'ye bağlı birliklerin dağılmasının başlangıcı oldu. Bu iki kentteki devrimci güçlerin, engelleri aşarak başkent kapılarına dayanmasının ardından, Trablus'u korumakla görevli Kaddafi birliklerinden bir tugay silah bırakarak saf değiştirdi.

Böylece başkent hızlı bir şekilde devrimcilerin kontrolüne geçti. Gelişmelerin ardından Kaddafi, Sirte'deki akrabalarının yanına gitti ancak devrimci gruplar peşini bırakmadı. Libya'yı 42 yıl demir yumrukla yöneten Kaddafi'nin 20 Ekim 2011'de öldürülmesinin ardından ülkede yaklaşık yarım asırlık bir dönem de sona ermiş oldu.

17 Şubat Devrimi'nin yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi
17 Şubat Devrimi'nin yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi
17 Şubat Devrimi'nin yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi
17 Şubat Devrimi'nin yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi
17 Şubat Devrimi'nin yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi
17 Şubat Devrimi'nin yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi
17 Şubat Devrimi'nin yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi
17 Şubat Devrimi'nin yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi

YORUMLAR
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Son dakika haberi... Libya Genelkurmay Başkanı '17 Şubat Devrimi şehitlerini unutmadıklarını' söyledi Son dakika haberi... Libya Genelkurmay Başkanı "17 Şubat Devrimi şehitlerini unutmadıklarını" söyledi ABD'nin Trablus Büyükelçiliği Libya devriminin 11. yılını yayımladığı mesajla kutladı ABD'nin Trablus Büyükelçiliği Libya devriminin 11. yılını yayımladığı mesajla kutladı 17 Şubat Devrimi'nin yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi 17 Şubat Devrimi'nin yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi

Bingazi, Kaddafi, Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 17 Şubat Devrimi'nin yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 Şubat Devrimi'nin yıl dönümü kutlamalarına yoğun ilgi - Son Dakika
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