TRABZON BTP Genel Başkanı Baş, toprağa verildi - Son Dakika

BTP Genel Başkanı Baş, toprağa verildi

TRABZON'da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş (73), düzenlenen cenaze töreni ile gözyaşaları arasında toprağa verildi.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, memleketi Trabzon'da, ailesinden 8 kişi ile 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca hastanede koronavirüs tedavisine alındı. Akçaabat ilçesindeki özel hastanede 4 gündür tedavi gören Baş, solunum desteğine ihtiyaç duyunca Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı. Haydar Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Haydar Baş ve ailesinin oturduğu Akçaabat'a bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYULDU

Haydar Baş için Ortahisar ilçesi Yeni Mahalle'deki sahil fuar alanında ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tören alanının çevresini bariyerlerle çevirdi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de alanda dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurulana uyulması için alanda vatandaşların duracağı alanları işaretledi. Cenazeye katılanlarda sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Bariyerlerle çevrili alana aile fertleri, protokol ve partililer alınırken, bariyer alanı dışında ise çok sayıda kişi cenaze törenini takip etti. Cenazede sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık uyarı anonsları yapıldı.

OĞLU KILDIRDI

Genel Başkan Haydar Baş'ın tabutunun üstüne, İmam Ali Türbesi Türbedarı tarafınca getirilip, sağlığında kendisine hediye edilen örtü serildi. Cenazeyi ise oğlu Osman Baş kıldırdı. Cenazeye katılanlara da teşekkür etti. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, BTP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Lütfullah Önder ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİTLİK TEPESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze namazının ardından kalabalık tabutu cenaze aracına kadar omuzlarda taşıdı. Bu sırada da sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi. Haydar Baş, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Akçaabat ilçesindeki Şehitlik Tepesi'nde toprağa verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cenazeye katılanlar, defin alanına alınmadı. Define Baş'ın birinci derece akrabaları ile din görevlilerinin girişine izin verildi.