Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu Açıklaması - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yomra Belediyesi ile çok uyumlu ve karşılıklı memnuniyet içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Zorluoğlu, beraberinde TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Genel Sekreter Yardımcısı Gürcan Başar, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ı makamında ziyaret ederek proje ve çalışmalar hakkında görüştü.

Yomra'nın kendileri için şehir merkezi konumunda bulunduğuna işaret eden Zorluoğlu, "Yomra Belediyemiz ile çok uyumlu ve karşılıklı memnuniyet içinde çalışıyoruz. Biz bu vizyon ile hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, 31 Mart'tan sonra Yomra içme suyunu sağlıklaştırdıklarını vurgulayarak, Trabzon Caddesi'ndeki orta refüjü ilçeye yakışır hale getireceklerini kaydetti.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ise ziyaretten dolayı Zorluoğlu'na teşekkür etti.

Bıyık, Zorluoğlu ile 31 Mart'tan sonra uyum içerisinde çalıştıklarını, tecrübelerinden yararlanmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Başkan Bıyık, ziyaret anısına Zorluoğlu'na Yomra elması fidanı hediye etti.