Trabzon Büyükşehir Belediyesi bazı bölgelerde bakteri dozlama işlemi yaptı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bazı bölgelerde bakteri dozlama işlemi yaptı

25.10.2020 11:31
Trabzon Büyükşehir Belediyesi bazı bölgelerde bakteri dozlama işlemi yaptı, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Beşirli Gülcemal dolgu alanı başta olmak üzere şehir genelinde kötü koku oluşmaması adına bazı bölgelerde bakteri dozlama işlemi yapıldığını bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Beşirli Gülcemal dolgu alanı başta olmak üzere şehir genelinde kötü koku oluşmaması adına bazı bölgelerde bakteri dozlama işlemi yapıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kanalizasyon kapaklarını açmak suretiyle menfez içlerinde oluşacak kokuyu yok etmek amacıyla bakterilerin lagunlara yerleşmesi ve üremesi için şok dozlama çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Gülcemal dolgu alanında lagun oluşmuş noktalara püskürtme yöntemiyle koku giderici bakteri uygulandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kanalizasyon akarlarının menfezlere bağlandığı üst noktalardan Kurankursu, 1 ve 2 Nolu Beşirli mahallelerinde kanalizasyon kapakları açılarak menfez içerisinde oluşacak kokuyu yok etmek amacıyla bakterilerin lagunlara yerleşmesi ve üremesi için şok dozlama yapılmıştır. Gülcemal dolgu alanının başlangıcından bitişine kadar lagun oluşmuş noktalara, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının arazözlerine 10 ton suya 1 ton bakteri eklenip, seyreltme işlemi yapılarak elde edilen toplam 30 ton bakteri dozlaması, püskürtme sistemiyle uygulanmıştır."

Açıklamada, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Kurankursu ve 1-2 Nolu Beşirli mahallelerinde kanal kapakları açılıp gün aşırı 4 kez 500'er litre şok dozlama yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kanal ve menfez içinde fazla bakterinin lagunlara akıtılarak amonyak, hidrojen sülfür ve sülfürlü organik bileşenlerin koku giderimi çalışması tamamlanmıştır. 5 ton seyreltilmiş koku giderici bakteri, arazöz yardımıyla lagunlarda koku oluşan ya da oluşabilecek yerlere püskürtüldü."

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi bazı bölgelerde bakteri dozlama işlemi yaptı - Son Dakika

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