Trabzon'da 120 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Trabzon'da 120 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu

17.01.2026 02:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 ilde düzenlenen operasyonda 56 kişi gözaltına alındı, 20 şüpheli tutuklandı.

Trabzon merkezli 19 ilde 120 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu düzenlenirken, operasyonlarda gözaltına alınan toplam 56 kişiden 20 şüpheli ve 3 suça sürüklenen çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

120 milyonluk vurgun ile ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sosyal medya ve ikinci el alışveriş platformları üzerinden sahte ürün ilanları verilerek, iletişime geçtikleri vatandaşlara "param güvende" veya "cüzdanım güvende" uygulamaları üzerinden ödeme yapılacağı söylenip güven telkin edilerek ve taklit edilerek oluşturulmuş sahte internet siteleri vasıtasıyla dolandırıcılık eylemlerinin gerçekleştirildiğinin belirlendiği vurgulandı.

Ayrıca yabancı kişiler veya üçüncü kişiler adına açılmış GSM numaralarından arama yapılarak veya uygulamalar üzerinden iletişim kurularak kiralık banka hesap numaralarına ürün veya hizmete ilişkin parayı göndermesi amacıyla vatandaşların yönlendirildiği, daha sonra hesaba para geldikten sonra hattın ve hesabın kapatıldığı veya paranın kendilerine gelmediği belirtilip ürünleri göndermeyerek vatandaşların dolandırıldığına dair şikayetler üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık (TCK 158) ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK 220)" suçlarından iki ayrı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İlk operasyonda 44 gözaltı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturmada "Örgüt faaliyeti çerçevesinde hareket

eden ve kimlik tespiti yapılan 42 şüpheli ve 3 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 45 kişiye yönelik 13 Ocak 2026 tarihinde Trabzon merkezli 15 ilde (İstanbul, Gaziantep, Antalya, Ankara, İzmir, Mersin, Konya, Denizli, Karaman, Kayseri, Kütahya, Şanlıurfa, Bolu, Edirne ve Batman) yapılan eş zamanlı operasyonda 3 suça sürüklenen çocuk ve 41 şüpheli toplam 44 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Hesaplardaki 120 milyonluk hareket ele verdi

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada ise "Yapılan MASAK analizi neticesinde dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 120 milyon TL tutarında şüpheli hareketlilik olduğu ve paranın bir kısmının kripto varlıklara aktarıldığının belirlenmesi üzerine 18 şüpheliye yönelik Trabzon merkezli 8 ilde (Batman, Çorum, Kırklareli, Manisa, Mersin, İstanbul ve Uşak) yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştır. Her iki soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınarak emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 16. Ocak 2026 tarihinde Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilen

toplam 50 şüpheli ve 3 suça sürüklenen çocuktan, 30 şüpheli ve 3 suça sürüklenen çocuk tutuklama talebiyle, 20 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgu sonucunda 20 şüpheli ve 3 suça sürüklenen çocuk tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiş, 30 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3-sayfa, Trabzon, Olaylar, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Trabzon'da 120 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi

00:22
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
00:09
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
23:15
Suriye’den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas’ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
22:09
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 03:09:40. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da 120 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.