Trabzon'da 22 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi anıldı - Son Dakika
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Trabzon'da 22 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi anıldı

20.05.2022 16:04
Trabzon'da 22 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi anıldı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 22 yıl önce meydana gelen deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi anıldı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 22 yıl önce meydana gelen deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi anıldı.

İlçedeki Doğu Gözaçan Parkı'nda hayatlarını kaybedenler anısına yaptırılan anıt önünde düzenlenen törene, Kaymakam Ferhat Vardar, İlçe Belediye Başkanı Ramis Uzun, diğer ilgililer ve vefat edenlerden bazılarının yakınları katıldı.

Buradaki törenin ardından katılımcılar, tekne ile denize açıldı. Kaymakam Vardar ve Belediye Başkanı Uzun, hayatını kaybedenler için üzerinde "Unutulmadınız" yazılı çelengi denize bıraktı.

Anma programı, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından tamamlandı.

Beşikdüzü ilçesinde 20 Mayıs 2000'de, denize açılan iki kayığın alabora olması sonucu 38 kişi yaşamını yitirmişti.

Trabzon'da 22 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi anıldı
Trabzon'da 22 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi anıldı
Trabzon'da 22 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi anıldı
Trabzon'da 22 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi anıldı
Trabzon'da 22 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi anıldı

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Kaynak: AA

Ramis Uzun, Beşikdüzü, Hisarcık, Trabzon, Güncel, Son Dakika

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