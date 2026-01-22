Trabzon\'da 27 Milyar TL Yatırımın 22 Milyarı Harcandı

Trabzon'da 2025 yılında devam eden yatırımlar için tahsis edilen 27 milyar liradan 22 milyar TL'sinin harcandığı belirtildi.

Trabzon İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı I. Toplantısı, Trabzon Valisi Tahir Şahin'in başkanlığında koordinasyon kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde yürütülen kamu yatırımlarının 2025 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla genel durumu ile devam eden stratejik ve vizyon projelerdeki son gelişmeler ele alındı. Vali Tahir Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada; yatırımcı kuruluşlar tarafından 9 ana sektör ve çeşitli alt sektörlerde, toplam proje bedeli yaklaşık 165 milyar TL olan 461 proje üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projeler için genel idare, döner sermaye ve mahalli idare bütçelerinden yaklaşık 27 milyar TL ödenek tahsis edildiğini ifade eden Vali Şahin, bu ödeneğin yaklaşık 22 milyar TL'sinin harcandığını, dönem itibarıyla ise yüzde 81 nakdi, yüzde 75 fiziki gerçekleşme sağlandığını kaydetti.

Sektörler bazında kamu yatırımlarına yapılan harcamalarda ilk üç sırayı Ulaştırma-Haberleşme, Sağlık ve Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal) sektörlerinin aldığını belirten Vali Şahin, kuruluşlar bazında ise Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve DSİ Bölge Müdürlüğü'nün öne çıktığını ifade etti.

Vali Tahir Şahin, yapımı devam eden Kanuni Bulvarı (Trabzon Şehir Geçişi), Trabzon Şehir Hastanesi, Güney Çevre Yolu Akçaabat Geçişi, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin ilin en önemli yatırım kalemleri olduğunu sözlerine ekledi. - TRABZON