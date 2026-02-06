Trabzon'da, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Anma ve Toplum Farkındalık Etkinliği" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trabzon'da, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Anma ve Toplum Farkındalık Etkinliği" yapıldı

Trabzon\'da, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Anma ve Toplum Farkındalık Etkinliği" yapıldı
06.02.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Trabzon İl Koordinasyon Kurulu tarafından "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Anma ve Toplum Farkındalık Etkinliği" gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Trabzon İl Koordinasyon Kurulu tarafından "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Anma ve Toplum Farkındalık Etkinliği" gerçekleştirildi.

Meydan Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Trabzon Valisi Tahir Şahin, hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Deprem konutlarının yapımlarının tamamlandığını hatırlatan Şahin, "Toplumsal iyileşmemizi sağlamamız gerekiyordu bu da birliktelikle sağlandı. Biz oralarda Trabzonlu hemşehrilerimizden ve tüm ülkemizden gelen yardımlarla acıyı paylaştık." ifadelerini kullandı.

Şahin, şehrin bütün dinamikleriyle, oluşabilecek risklerin önceden öngürelebilen yönetim anlayışıyla hizmet etmeye gayret edeceklerini kaydetti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise asrın felaketi olarak kayıtlara geçen 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşları rahmetle andıklarını belirterek, "Çok büyük bir afetti. Cenab'ı Allah bu tür afetlerden ülkemizi korusun. Deprem sonrası Türk milleti bir kez daha dayanışmasını ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesiyle özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un bütün gayreti ile 3 yıl içerisinde 455 bin konut hak sahiplerine teslim edilmiştir." diye konuştu.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da deprem bölgesinde devletin ve milletin büyük fedakarlıklarıyla beraber 3 yılda 500 bine yakın konut teslim edildiğini belirtti.

Prof. Dr. Çuvalcı, depremin değil, binaların öldürdüğünü ifade ederek, "Aslında binalar bilim, teknik ve aslına göre dizayn edildiğinde hiç ölüm meydana gelmiyor. TOKİ binalarında hiçbir sorun çıkmadı, çünkü zemin sağlam. Bilim ve tekniğe göre yapıldığında hiçbir can kaybı olmayacak. İnşallah bunlardan ders alıp daha sağlam binalar yapacağız. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara Allah'tan şifa diliyorum." dedi.

KTÜ Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DE-YAS) tarafından geliştirilen robotik köpek ve termal drone projelerinin sergilendiği etkinliğe katılanlar '6 Şubat'ta kaybettiklerimiz için bir cümle bırakın' başlıklı panoya duygularını aktardı.

Programa, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Ebru Çolak, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Sivil Toplum, Trabzon, Güncel, Mimar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da, '6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Anma ve Toplum Farkındalık Etkinliği' yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı
Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı
Galatasaray, Sacha Boey’i KAP’a bildirdi İşte transferin maliyeti Galatasaray, Sacha Boey'i KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:38
Süper Lig’de görülmemiş olay Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:30
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 17:06:37. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Anma ve Toplum Farkındalık Etkinliği" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.