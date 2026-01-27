Trabzon'da Akraba Katliamı Davası

Trabzon'un Araklı ilçesinde akrabalarından 3'ünü bıçaklayarak öldürdükten sonra bulundukları evi ateşe verdikleri iddiasıyla tutuklu bulunan 2 sanığın yargılanması sürdü.

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 21 Ağustos 2024'te ilçeye bağlı Haçovit Yaylası'ndaki evde Arif (67) ve eşi Gülüzar (61) ile Kasım A'ın (66) bıçaklanarak öldürülmesi ve ardından evin yakılmasıyla ilgili tutuklu yargılanan sanık Mehmet A. ile taraf avukatları duruşma salonunda yer aldı.

Kardeşi A.A. ise duruşmaya Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuklu sanık Mehmet A. savunmasında, olay günü yengesi Gülüzar A'nın, kardeşi A.A. ile kendisini evine davet ettiğini, öldürme amacıyla evlerine gitmediğini ileri sürdü.

Tanık beyanlarını kabul etmeyen Mehmet A, maktullerin kardeşiyle kendisini öldürmeye çalıştıklarını iddia ederek, en hafif cezayla yargılanmayı talep etti.

Sanık A.A. da suçu olmadığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti.

Tanık olarak dinlenen sanıkların abisi İsmail A. ise olay tarihinde Mersin'de çalıştığını, olay gerçekleştikten sonra haberdar olduğunu söyledi.

Maktullerden Kasım A'nın oğlu M.A, ölen babasının ekmek parası için orada bulunduğunu belirterek, "Benim babamı niye yaktınız? Benim babam ekmeği için oradaydı. Yaktılar babamı, kemiklerini topladım." ifadelerini kullandı.

Taraf avukatlarının ve cumhuriyet savcısının beyanının ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.