Trabzon'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Trabzon'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

6 saat önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Trabzon'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde Ağrı'nın Patnos ilçesinden geldikleri öğrenilen C.V., Volkan V. ve Şirin V. arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa kavga eden gruptan C.V., elindeki bıçakla akrabaları Volkan V. ve Şirin V.'ye saldırdı. Vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırırken, C.V. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Volkan V.'yi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine, Şirin V.'yi ise Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. C.V. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Ortahisar, Trabzon, kavga, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:43 Kaynak: İHA
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