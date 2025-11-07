Trabzon'da Değirmendere Kavşağı Çalışmaları Hızlandı, Başkan Kaya İncelemelerde Bulundu

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, şehir trafiğini yoğunlaştıran Değirmendere'deki akıllı kavşak çalışmasının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu. Gece saatlerinde bölgeye giden Kaya, "Çalışmaların hızlandırılması için defalarca yetkililerle görüştük. Geçtiğimiz gün de sabahın ilk ışıklarında çalışma sahasına gelerek yetkililere çağrıda bulunduk ve nihayet çalışmalar hızlandı. Keşke zamanında hızlı ve planlı hareket edilseydi de halkımız perişan olmasaydı" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından aylardır yapımı devam eden ve tamamlanmak üzere trafiğe kapatılmasının ardından şehir trafiğini yoğunlaştıran Değirmendere bölgesindeki kavşak çalışmalarını yakından takip ediyor. 24 saat esaslı çalışma yürütüldüğü açıklanan kavşakta, iki gün önce sabahın erken saatinde inşaat sahasına giden Başkan Kaya, herhangi bir çalışma olmadığını görünce çalışmaların hızlandırılması için yetkililere çağrıda bulunmuştu. Kaya, dün gece saat 01.30 sularında tekrar inşaat alanına giderek; çalışmaları yerinde inceledi, bölgedeki esnafı dinledi.

"Keşke zamanında hızlı ve planlı hareket edilseydi de halkımız perişan olmasaydı"

Trabzon'un aylardır boğuştuğu trafik sorununun merkezinde yer alan Değirmendere Akıllı Kavşağı'nda çalışmaların yapılan çağrıların ve oluşan tepkilerin ardından nihayet hızlandığını belirten Kaya, şunları söyledi:

"Trabzon'da yaşayan herkesi yaz mevsiminden bu yana perişan ettiler. Normalde burada vardiya usulü çalışılsaydı, aylar önce bu kavşak açılırdı ve kimse mağdur olmazdı. Sülüklü Mezarlığı yolundaki esnafımız aylardır perişan. Kaç defa bunu yetkililere söyledik. Aylardır çalışmalar sürüncemede tutuldu. Ne zaman ki burada bir açıklama yaptık, gece çalışmaları başladı. Burada ilk defa böyle bir çalışma görüyorum. Şimdi gece 01.30 olmasına rağmen çalışma yapılıyor. Burası yapılınca güzel olacağından eminim ama keşke zamanında hızlı ve planlı hareket edilseydi de halkımız perişan olmasaydı."

Yapılan çalışmalar nedeniyle kapanan yollar ve alternatif güzergahlar konusunda bilgilendirme yapılmamasının büyük bir eksiklik olduğunun altını çizen Başkan Kaya, alternatif yol arayışına giren vatandaşların büyük sıkıntılarla karşılaştığını ifade etti.

"Bu kavşak çalışması bizi bitirdi"

Uzun süredir bitmeyen yol çalışmaları ve yaşanan trafik yoğunluğunun olumsuz etkilediği bölge esnafı da yaşadıkları sıkıntıları Başkan Kaya ile paylaştı.

Büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getiren esnaf, "Bu kavşak çalışması bizi bitirdi. 160 liralık yere gitmek için 300 liralık yoldan geçmemiz gerekiyor. Aylardır düzenli bir çalışma yapılmıyordu. Yaz boyu sıkıntı çektik, tozun toprağın içinde kaldık, yolcularımıza yetişemedik, büyük mağduriyet yaşadık" sözleriyle Başkan Kaya'ya dert yandı.

Kaya incelemelerin ardından, çalışma ekiplerine tek tek kolaylıklar dileyerek, tatlı ikramında bulundu.