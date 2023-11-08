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Trabzon'da Denizde Genç Kız Cesedi Bulundu - Son Dakika

Trabzon'da Denizde Genç Kız Cesedi Bulundu

Trabzon\'da Denizde Genç Kız Cesedi Bulundu
08.11.2023 15:34

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde balıkçılar tarafından denizde bir genç kız cesedi bulundu. Cesedin, Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Ümran Arslan'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy mahallesi açıklarında balıkçılar tarafından denizde bir genç kız cesedi bulundu. Cesedin Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksek Okulu Hasta Bakım Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ümran Arslan'a ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.30 sularında ilçenin Yalıköy mahallesi açıklarında balık kafesleri civarında balıkçılar tarafından bir bayan cesedi bulundu. Cesedi bulan balıkçılar Sahil Güvenlik, Emniyet ve Jandarma ekiplerine haber verirken, denizden çıkartılan ceset deniz polisine ait tekne ile Vakfıkebir Limanı'na getirildi. Ceset, ardından ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan otopside cesedin Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksek Okulu Hasta Bakım Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Giresun nüfusuna kayıtlı 19 yaşındaki Ümran Arslan'a ait olduğu belirlendi.

Arslan'ın Beşikdüzü Öğrenci Yurdu'nda kaldığı ve dün akşam yurda gitmediği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

Vakfıkebir, Trabzon, Sahil Güvenlik, Polis, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da Denizde Genç Kız Cesedi Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da Denizde Genç Kız Cesedi Bulundu - Son Dakika
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