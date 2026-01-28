Trabzon'da Dolandırıcı İlanı - Son Dakika
Trabzon'da Dolandırıcı İlanı

28.01.2026 11:48
Kimliği belirsiz kişi, dolandırıcı olarak iddia ettiği kişilerin bilgilerini viyadüğe astı.

Trabzon'da kimliği belirsiz bir kişi, kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişilerin resimleri, isimleri ve cep telefonu numaralarının yazılı olduğu afişi şehir merkezindeki viyadüğe astı. Dün gece asıldığı öğrenilen afişi sabah saatlerinde polis ekipleri bulunduğu yerden kaldırdı.

Sabah işe gitmek üzere Ortahisar ilçesi Atatürk alanı Tanjant Viyadüğü altındaki dolmuş durağına gelen vatandaşlar, viyadük üzerinde asılı duran afişi görünce şaşırdı. "Dikkat bu adam dolandırıcı" başlığının yer aldığı afişte, "Bu afişteki kişilere iş yaptım. 4 aydır beni dolandırıyorlar. 450 bin TL alacağımı ödemiyorlar" ifadelerinin yanı sıra şirket sahibi kadının, eşinin ve onlara kefil olan kişinin isim ve cep telefon numaralarının yer aldığı görüldü. Söz konusu afişi kimin veya kimlerin astığı tespit edilemezken, polis ekipleri sabah afişi bulunduğu yerden kaldırdı. - TRABZON

Kaynak: İHA

