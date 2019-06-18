Son Dakika Haberleri: Trabzon'da etkili olan yağmur Uzungöl'ü de olumsuz etkiledi
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Trabzon'da etkili olan yağmur Uzungöl'ü de olumsuz etkiledi

1 saat önce

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, dün akşamdan beri etkili olan yoğun yağmur hayatı olumsuz etkiliyor.

Trabzon'da etkili olan yağmur Uzungöl'ü de olumsuz etkiledi, System.String[]
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, dün akşamdan beri etkili olan yoğun yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle bugün aşırı yağmur yüzünden Uzungöl'den yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan ve bir çok turistik tesisin bulunduğu Horos Komları mevkiinde geçiş yolu olarak kullanılan köprü aşırı yağmur sonucu yıkıldı. Yıkılan köprü nedeniyle bir çok araç mahsur kalırken, köprünün yapım çalışmaları Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait ekipler tarafından yürütülüyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:41 Kaynak: İHA
Çaykara, Trabzon, Uzungöl, Güncel
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