Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Fırtınada Çatılar Uçtu, Ahırın Duvarı Yıkıldı (2)

Trabzon'da Fırtınada Çatılar Uçtu, Ahırın Duvarı Yıkıldı (2)

41 dakika önce

131 EVDE HASAR OLUŞTUTrabzon'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Trabzon'da Fırtınada Çatılar Uçtu, Ahırın Duvarı Yıkıldı (2), System.String[]
131 EVDE HASAR OLUŞTU

Trabzon'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon Valiliği, il genelinde çatıları uçan 131 evde hasar oluştuğunu duyurdu. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:19 Kaynak: DHA

Trabzon, Güncel
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