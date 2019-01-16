Trabzon'da Fırtınada Çatılar Uçtu, Ahırın Duvarı Yıkıldı (2)
41 dakika önce
131 EVDE HASAR OLUŞTUTrabzon'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
131 EVDE HASAR OLUŞTU Trabzon
'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon Valiliği
, il genelinde çatıları uçan 131 evde hasar oluştuğunu duyurdu. İl Afet ve Acil Durum (AFAD
) ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:19 Kaynak: DHA
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