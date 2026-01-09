Trabzon\'da Gıda Sektörü Toplantısı

Trabzon'da, Gıda Sektöründe Bölgesel İşbirliği ve İhracat Kapasitesi Geliştirme UR-GE Projesi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, proje TTSO, Trabzon Ticaret Borsası, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası ile Of Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülüyor.

Toplantıda 2026'da kümelenme projesi kapsamında yapılması planlanan faaliyetler, katılım sağlanabilecek fuarlar, sektörel ticaret heyeti ile yurt dışı pazarlama faaliyeti ve alım heyeti yapılabilecek ülkeler konusunda istişarede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Başkanı Erkut Çelebi, projeyle özellikle fındık, çay, çikolata, pestil-köme ve kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracat kapasitelerini geliştirmeyi ve uluslararası işbirliği yapmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Çelebi, geçen yıl birincisi düzenlenen ve Trabzon'da gıda sektöründeki firmaların neler ürettiğinin bilinmesi amacını taşıyan "Gıda Sektörü Buluşuyor" etkinliğinin ikincisinin 17 Şubat'ta yapılacağını ifade ederek, "Bu kez bölgeden alıcıları da çağıracağız ve üye firmalarımızın yeni işbirliklerine imza atmasına fırsat tanıyacağız." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Çakıroğlu ile Trabzon ve Gümüşhane'den fındık, çay, pestil-köme ve kuruyemiş sektöründe kümelenmede yer alan firmaların temsilcileri katıldı.