Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3) - Son Dakika

'CANIMIZI SON ANDA KURTARDIK'

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde yaşanan heyelandan son anda kurtuldukları ortaya çıkan Akyasan ailesinden Haydar Akyasan, korku dolu o anları anlattı.

Sabah saatlerinde duyduğu ses ile diğer aile üyelerinin uyandırdığını belirten Haydar Akyasan, "Pencereye çıktım ki; dağ üstten aşağıya geliyor. Çocukları aldım, güvenli bir yere çıkarttım. Babamı uyandırdım, o telaşla koyun ve kuzuları çıkartmaya başladım. Dağ kopmaya devam ediyordu. O esnada her yeri heyelan alıp, gitti. Canımızı son anda kurtardık. Ev ve ahır toprak altında kaldı" dedi.'KIYAMET KOPUYOR SANDIK'Rafet Akyasan da "Burada kıyamet kopuyor, sandık. Bizi sel alacaktıi her şey sabah namazından sonra oldu. Canımızı zor kurtardık. Her şeyimiz gitti" diye konuştu.

Öte yandan heyelan riskinin ortadan kalkmasının ardından bölgede ekiplerin çalışma başlatacağı bildirildi.

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/SÜRMENE(Trabzon),-