Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3)

18.04.2022 14:13
Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3)

'CANIMIZI SON ANDA KURTARDIK'Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde yaşanan heyelandan son anda kurtuldukları ortaya çıkan Akyasan ailesinden Haydar Akyasan, korku dolu o anları anlattı.

'CANIMIZI SON ANDA KURTARDIK'

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde yaşanan heyelandan son anda kurtuldukları ortaya çıkan Akyasan ailesinden Haydar Akyasan, korku dolu o anları anlattı.

Sabah saatlerinde duyduğu ses ile diğer aile üyelerinin uyandırdığını belirten Haydar Akyasan, "Pencereye çıktım ki; dağ üstten aşağıya geliyor. Çocukları aldım, güvenli bir yere çıkarttım. Babamı uyandırdım, o telaşla koyun ve kuzuları çıkartmaya başladım. Dağ kopmaya devam ediyordu. O esnada her yeri heyelan alıp, gitti. Canımızı son anda kurtardık. Ev ve ahır toprak altında kaldı" dedi.'KIYAMET KOPUYOR SANDIK'Rafet Akyasan da "Burada kıyamet kopuyor, sandık. Bizi sel alacaktıi her şey sabah namazından sonra oldu. Canımızı zor kurtardık. Her şeyimiz gitti" diye konuştu.

Öte yandan heyelan riskinin ortadan kalkmasının ardından bölgede ekiplerin çalışma başlatacağı bildirildi.

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/SÜRMENE(Trabzon),-


Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3)
Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3)
Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3)
Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3)
Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3)
Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3)
Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3)
Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3)
Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3)
Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3)
YORUMLAR
500
Trabzon'da heyelan sonucu 5 bina toprak altında kaldı Trabzon'da heyelan sonucu 5 bina toprak altında kaldı Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (2) Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (2)

Sürmene, Trabzon, Kıyamet, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3) - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den doğum günü paylaşımı!
14:10 İmamoğlu'nun görüntüleri hakkında soruşturma izni verilmedi! Valilik: Görüntüler MOBESE'den değil!
14:08 YHT ücretlerine yüzde 15 zam! 4 ayda 3. artış
13:59 Zabıt katibi evinde ölü bulundu! Ekipler intihar ihtimali üzerinde duruyor
13:56 Demokrat Partili Uysal'dan 6lı masa zirvesi öncesi liderler turu: İlk olarak Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
13:51 Elon Musk ''Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum" sözleriyle gündem oldu! Haluk Levent, fena ti'ye aldı
13:43 DEVA lideri Babacan'dan 'seçim sonrası' vaadi: Ülkeyi zenginleştireceğiz, tarım hamlesi yapacağız!
13:39 Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir
13:27 Maske zorunluluğu kalkacak mı? Karar, Bilim Kurulu'nun çarşamba günü yapılacak toplantısında belli olacak
13:16 Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 14:21:50. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement