Trabzon'da Kaçak Balıkçılığa 3 Milyon TL Cezalı Denetim

14.01.2026 12:54
Trabzon'da 43 kişiye toplam 3.2 milyon TL ceza uygulandı; 1.491 kg su ürünü el konuldu.

Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 2025 yılında mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 43 kişiye toplam 3 milyon 209 bin 276 TL idari para cezası uygulandı.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince; yıl içerisinde karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, su ürünleri balık halleri ile perakende satış yerlerinde toplam 2 bin 254 denetim gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, 1 Eylül itibarıyla av sezonunun başlamasıyla birlikte 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetimlerin artırıldığını belirterek yapılan kontrollerde mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 43 kişi hakkında toplam 3 milyon 209 bin 276 TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı olduğu belirlenen 1.491 kilogram su ürününe el konularak mülkiyetinin kamuya geçirildiğini ifade eden Kaplan, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen av araçlarının da toplatıldığını kaydetti. Bu kapsamda toplam 3 bin 650 metre uzunluğunda 11 adet balık ağı, 2 adet algarna donanımı, 1 adet su altı dalış ekipmanı ile 1 takım 3 kancalı çarpma olmak üzere 15 adet su ürünleri istihsal vasıtasının mülkiyetinin kamuya geçirildiği bildirildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Ekonomi, Trabzon, Çevre, Son Dakika

