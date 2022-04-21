Trabzon'da kamyonetin çarptığı öğrenci ağır yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'da kamyonetin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

21.04.2022 16:58
Trabzon'da kamyonetin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kamyonetin çarptığı ortaokul öğrencisi ağır yaralandı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kamyonetin çarptığı ortaokul öğrencisi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Kerem Mahallesi'ndeki Kerem Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Samet Çağlar (12), bahçede oynadığı sırada yola kaçan topun peşinden gitti.

Çağlar'a, Trabzon istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Karadeniz Sahil Yolu, Çarşıbaşı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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