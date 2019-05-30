Trabzon'da Kodlayap Tasarla Üret Teknoloji Şenliği

Trabzon'da "KodlaYap Tasarla Üret Teknoloji Şenliği" gerçekleştirildi.

Trabzon'da "KodlaYap Tasarla Üret Teknoloji Şenliği" gerçekleştirildi.

Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen şenliğin açılışında konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, öğrencilerin teknoloji çağında eğitim aldıklarını söyledi.

Ustaoğlu, bu çağda rekabete hazırlanmanın yolunun gençlere fırsat tanımaktan ve bu tür ortamları sağlamaktan geçtiğine dikkati çekerek, "Dijital çağa ayak uydurmak için geleceğimizin bilim adamları dediğimiz gençlerimize sunduğumuz bu imkanlarla birbirinden farklı teknolojik projelerin ortaya çıktığını görüyoruz." dedi.

Başarının elde edilebilmesi için öğretmen, veli ve öğrenci üçgeninin önemine vurgu yapan Ustaoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ise il genelinde yazılım ve robotik temelli eğitim kapsamında 11 alanda 140 kurs açtıklarını ifade ederek, il ve ilçelerdeki kodlama merkezlerinden de şenliğe katılım sağlandığını kaydetti.

Şenliğin Trabzon'da bu yıl ilk kez düzenlendiğini belirten Aktaş, "Katma değeri yüksek ürünlerin önemi her geçen gün artıyor. Bu nedenle ürünleri üretecek yetenekli gençlerimizi tespit edip onlara sunacağımız imkanlarla ülkemizi belirlemiş olduğumuz hedeflere taşımaya çalışacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilerin oluşturduğu bilim stantları gezildi.

Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, bir süre sohbet ederek projeleri hakkında bilgi aldıkları öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

Şenliğin açılışına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mehmet Şafak, kurum müdürleri, iş adamı Naci Orhan'ın kızı Nuray Koçer, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

Şenlikte 12 atölye çalışması, 40 yazılım, 36 sergi ve 16 mekanik projesi sergilendi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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