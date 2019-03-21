Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Kültür Sanat

Trabzon'da Kültür Sanat

1 saat önce

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) sezonun yeni oyunu "Baba" ile çocuklar için "Heidi" oyununu beğeniye sunacak.

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Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) sezonun yeni oyunu "Baba" ile çocuklar için "Heidi" oyununu beğeniye sunacak.

August Strindberg'in yazdığı, çevirisini Turan Oflazoğlu'nun yaptığı "Baba"nın rejisini Bilge Emin, yönetmen yardımcılığını ise Yavuz Topçuoğlu üstleniyor.

Dekorunu Özlem Karabay, kostümlerini Ceren Karahan, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziklerini Tuğrul Topçuoğlu, koreografisini Aslı Öztürk'ün hazırladığı oyunda, Yavuz Topçuoğlu, Didem Aygün, Mert Hürol, Fatma Kum Ertekin, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ve Efecan Baştürk rol alıyor.

Eserde, evlendikten kısa süre sonra aralarındaki ilişki güç savaşına dönen Laura ile yüzbaşı Adolf'un, bu kez kızları Bertha'nın geleceği hakkında tek söz sahibi olma arzuları anlatılıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 23 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilir.

"Heidi"

TDT, ayrıca "Heidi" adlı çocuk oyununu da seyircisiyle buluşturacak.

Johanna Spyri'nin yazdığı, Büşra Çalışkan ile Dilek Dalipler'in çevirisini yaptığı oyunun yönetmenliğini Ersin Ayhan üstleniyor.

Oyun, 24 Mart Pazar günü saat 15.00'te, 26 Mart Salı günü ise saat 10.00'da Haluk Ongan Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Sergi

Abdulkadir Yıldırım'ın "Doğanın Ruhu" adlı resim sergisi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılacak.

Açılışı yarın gerçekleştirilecek sergi, 30 Mart'a kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:26 Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Heidi, Trabzon, Kültür Sanat
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